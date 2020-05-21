Новости экономики за 21.05.2020

Новости Беларуси. На благотворительные счета, открытые для пожертвований на помощь в борьбе с коронавирусом, к сегодняшнему дню перечислено в общей сложности более 6 миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К примеру, 18 мая от граждан и компаний поступило почти 19 тысяч рублей, а на следующий день только белорусы перевели более 5 тысяч. Со счета в национальной валюте уже потрачено около 5,5 миллионов. Деньги перечислены для закупки средств защиты, тестовых систем, лекарств, медтехники и тому подобного. Средства, поступившие на второй счет, открытый в евро, согласно последнему отчету Минздрава, пока никак не использовались.

Оптовая торговля, как минимум два последних года, остается самой доходной отраслью для бюджета Беларуси. Она же и самая многочисленная по количеству плательщиков.

Только за 2019 год от них поступило 3 миллиарда и почти 400 миллионов рублей. Второе место, несмотря на некоторые проблемы и общее снижение, сохранил за собой транспортный сектор – в бюджет перечислено почти 2 миллиарда рублей. И замыкает первую тройку розничная торговля, которая по итогам года показала рост в 15,5 % и в итоге перечислила в бюджет более 1 миллиарда 800 миллионов рублей.

Читайте также:



В Брестской области снизили ставки единого налога

Всемирный банк поддержит модернизацию системы высшего образования Беларуси

В Беларуси частные компании хотят сохранить «удалёнку»