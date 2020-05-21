Новости экономики за 21.05.2020

Новости Беларуси. На благотворительные счета, открытые для пожертвований на помощь в борьбе с коронавирусом, к сегодняшнему дню перечислено в общей сложности более 6 миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. На благотворительные счета, открытые для пожертвований на помощь в борьбе с коронавирусом, к сегодняшнему дню перечислено в общей сложности более 6 миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К примеру, 18 мая от граждан и компаний поступило почти 19 тысяч рублей, а на следующий день только белорусы перевели более 5 тысяч. Со счета в национальной валюте уже потрачено около 5,5 миллионов. Деньги перечислены для закупки средств защиты, тестовых систем, лекарств, медтехники и тому подобного. Средства, поступившие на второй счет, открытый в евро, согласно последнему отчету Минздрава, пока никак не использовались.
ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ ОСТАЁТСЯ САМОЙ ДОХОДНОЙ ОТРАСЛЬЮ ДЛЯ БЮДЖЕТА
Оптовая торговля, как минимум два последних года, остается самой доходной отраслью для бюджета Беларуси. Она же и самая многочисленная по количеству плательщиков.
Только за 2019 год от них поступило 3 миллиарда и почти 400 миллионов рублей. Второе место, несмотря на некоторые проблемы и общее снижение, сохранил за собой транспортный сектор – в бюджет перечислено почти 2 миллиарда рублей. И замыкает первую тройку розничная торговля, которая по итогам года показала рост в 15,5 % и в итоге перечислила в бюджет более 1 миллиарда 800 миллионов рублей.
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