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Всемирный банк поддержит модернизацию системы высшего образования Беларуси

21 мая 2020 15:35
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Новости Беларуси. Всемирный банк поддержит систему высшего образования Беларуси. Принято решение выделить на эти цели более 250 миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всемирный банк поддержит модернизацию системы высшего образования Беларуси-1

В рамках проекта будет модернизирована и оснащена современным оборудованием учебно-лабораторная база 18 вузов. В ряде учреждений также будет проведен капитальный ремонт и реконструкция зданий.

Кроме того, отечественные университеты и колледжи получат возможность принять более активное участие в международных программах и инициативах. Проект будет реализован в ближайшие пять лет. В это время примерно для 300 тысяч студентов и преподавателей ежегодно будут создаваться более качественные условия обучения.

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# Высшее образование в Беларуси # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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