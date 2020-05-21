В Беларуси частные компании хотят сохранить «удалёнку»

Новости Беларуси. Примерно треть отечественных частных компаний из тех, что ушли на удаленную работу, планируют сохранить такой режим и после кризиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это будет сделано либо для всех сотрудников, либо для части штата.

Согласно проведенному опросу, на «удаленку» перешли 77 % организаций, которые в основном являются представителями малого бизнеса. При этом 37 % участников опроса отметили, что это никак не повлияло на их производительность, и такое же количество компаний указали, что их эффективность даже выросла.