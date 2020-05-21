Рассрочки, налоговые кредиты, снижение арендной платы. Какие меры принимают в Беларуси для поддержки бизнеса

Новости Беларуси. Налоговые кредиты, снижение арендной платы. Власти Минска готовят пакет мер по поддержке бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом рассказали в Мингорисполкоме.

Ожидается, что для столичных предпринимателей будут предусмотрены отсрочка, рассрочка и налоговые кредиты, которые полностью уплачиваются в городской бюджет, снижены налоги на недвижимость и землю. Также предполагается уменьшение арендной платы за земельные участки.