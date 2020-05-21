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Рассрочки, налоговые кредиты, снижение арендной платы. Какие меры принимают в Беларуси для поддержки бизнеса

21 мая 2020 06:39
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Новости Беларуси. Налоговые кредиты, снижение арендной платы. Власти Минска готовят пакет мер по поддержке бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом рассказали в Мингорисполкоме.

Ожидается, что для столичных предпринимателей будут предусмотрены отсрочка, рассрочка и налоговые кредиты, которые полностью уплачиваются в городской бюджет, снижены налоги на недвижимость и землю. Также предполагается уменьшение арендной платы за земельные участки.

Такую возможность предусматривает Указ Президента «О поддержке экономики».

Рассрочки, налоговые кредиты, снижение арендной платы. Какие меры принимают в Беларуси для поддержки бизнеса-1

К слову, в Витебской области нормы этого документа уже опробовали на практике. Здесь для индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан в два раза снизили ставки единого налога. Полномочия по поддержке малого бизнеса в этом вопросе возлагаются на местные органы власти. Чем первыми в стране и воспользовались на севере Беларуси.

# Бизнес в Беларуси # Экономика # Фотофакт

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