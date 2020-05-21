Что будет с ценами на сигареты в Беларуси?

В Палате представителей ратифицировали соглашение о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию в ЕАЭС. Так, их единая ставка может составить 35 евро за 1000 штук.

Не исключено, что цена на табачные изделия значительно вырастет к 2024 году.

Сергей Стельмашок, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Все зависит от курса валюты по отношению к евро. То есть любое государство, член союза может инициировать пересмотр этой ставки в зависимости от экономической ситуации, которая на данный момент сложилась в каждой конкретной стране.

Государство заинтересовано, с одной стороны, в увеличении поступлений в бюджет; с другой стороны, понимая определенную значимость этого товара для широкого круга населения, соответственно, будет сдерживать цены на эту продукцию. Поэтому акцизы, возможно, будут распределять между потребителями табака и производителями.