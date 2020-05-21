Что будет с ценами на сигареты в Беларуси?

Новости Беларуси. 21 мая белорусские депутаты обсудили вопрос борьбы с курением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Не исключено, что цена на табачные изделия значительно вырастет к 2024 году.
В Палате представителей ратифицировали соглашение о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию в ЕАЭС. Так, их единая ставка может составить 35 евро за 1000 штук.
Сергей Стельмашок, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Все зависит от курса валюты по отношению к евро. То есть любое государство, член союза может инициировать пересмотр этой ставки в зависимости от экономической ситуации, которая на данный момент сложилась в каждой конкретной стране.
Государство заинтересовано, с одной стороны, в увеличении поступлений в бюджет; с другой стороны, понимая определенную значимость этого товара для широкого круга населения, соответственно, будет сдерживать цены на эту продукцию. Поэтому акцизы, возможно, будут распределять между потребителями табака и производителями.
Постепенный рост цен на табачную продукцию – общемировая тенденция. К слову, стоимость сигарет в странах Западной Европы в разы выше, чем в нашей стране.
Кроме того, 21 мая белорусские депутаты во втором чтении приняли законопроект о валютном контроле (подробнее здесь).