Упрощение операций и возможность открывать депозитные счета за границей. Законопроект о валютном контроле приняли в Беларуси

Новости Беларуси. Законопроект о валютном регулировании во втором чтении 21 мая приняли белорусские депутаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Законодательство в этой сфере в нашей стране было принято 17 лет назад и за это время изменений было немного. Основные новшества документа связаны с либерализацией. В частности, речь идет об упрощении валютных операций. И это распространяется как на физических, так и на юридических лиц.

Законопроект также исключает процедуру выдачи разрешений Нацбанком на проведение валютных операций. Предприятиям и организациям дается право покупать валюту через банки или на биржевых торгах, не раскрывая цели ее использования. Также белорусы смогут открывать депозитные валютные счета за границей. Такая возможность появится через год после вступления в силу проекта закона.

Кроме того, предусмотрена отмена выдачи разрешений Нацбанком на проведение валютных операций. Сейчас предприятиям и организациям дали право покупать валюту через банки или на торгах без дальнейшего декларирования цели ее использования. Также белорусам предоставили возможность открывать валютные депозитные счета за границей через год после вступления в силу проекта закона.