Упрощение операций и возможность открывать депозитные счета за границей. Законопроект о валютном контроле приняли в Беларуси
Новости Беларуси. Законопроект о валютном регулировании во втором чтении 21 мая приняли белорусские депутаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Законодательство в этой сфере в нашей стране было принято 17 лет назад и за это время изменений было немного.
Основные новшества документа связаны с либерализацией.
В частности, речь идет об упрощении валютных операций. И это распространяется как на физических, так и на юридических лиц.
Законопроект также исключает процедуру выдачи разрешений Нацбанком на проведение валютных операций. Предприятиям и организациям дается право покупать валюту через банки или на биржевых торгах, не раскрывая цели ее использования. Также белорусы смогут открывать депозитные валютные счета за границей. Такая возможность появится через год после вступления в силу проекта закона.
Кроме того, предусмотрена отмена выдачи разрешений Нацбанком на проведение валютных операций. Сейчас предприятиям и организациям дали право покупать валюту через банки или на торгах без дальнейшего декларирования цели ее использования.
Также белорусам предоставили возможность открывать валютные депозитные счета за границей через год после вступления в силу проекта закона.
Петр Вабищевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Национальному банку совместно с Советом министров дано право в случае экономической угрозы, каких-то других вопросов вводить валютные ограничения сроком не больше, чем на один календарный год.
Принятие закона позволит создать условия для стабильного развития финансового рынка Республики Беларусь, позволит повысить доверие бизнеса, граждан к государству в вопросах регулирования и проведения валютной политики.
Кроме того, стало известно, что белорусские депутаты предлагают бороться с курением путем повышения стоимости сигарет (подробнее здесь).