Новости экономики за 20.02.2024
Белорусские нефтяники активно осваивают Ямал, сердце нефтегазовой отрасли России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К 2025 году там планируется добывать углеводородного сырья столько, сколько сейчас во всей Беларуси. О каких объемах идет речь?
Об этом и других новостях экономики в деловом обзоре Натальи Надольской.
«БЕЛОРУСНЕФТЬ» РАЗВИВАЕТ КЛАСТЕР ПО ДОБЫЧЕ УГЛЕВОДОРОДОВ В РОССИИ
«Белоруснефть» развивает кластер по добыче углеводородов в России. За 10 лет нефтяники северного актива компании «Янгпур» существенно увеличили объем добычи углеводородов на Ямале. По нефти и газу достигнут практически десятикратный рост объемов. В прошлом году российская «дочка» белорусских нефтяников добыла в нефтяном эквиваленте 1 миллион 335 тысяч тонн углеводородного сырья. Планируется, что в этом году уровень добычи будет на 20 % выше прошлогоднего.
Беларусь и Азербайджан нарастили биржевой товарооборот в 4,5 раза.
МИНТРАНС ПЛАНИРУЕТ НАРАЩИВАТЬ ОБЪЕМЫ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК
Минтранс планирует наращивать объемы грузоперевозок. В планах на этот год 19 миллионов тонн. Сейчас активно задействован транспортный коридор в сторону Санкт-Петербурга: он привлекает своей меньшей протяженностью, а это заметная экономия средств. Для наращивания объемов в будущем отрабатывается модернизация железнодорожного плеча в сторону Петербурга. Стальная магистраль на белорусском участке уже усилена, россияне запустят такой проект в начале марта. Увеличит грузопоток и прямой маршрут в КНР. Речь идет о контейнерных перевозках.
Москва и Минск официально закрепили проведение единой промышленной политики.