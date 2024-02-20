Новости экономики за 20.02.2024

Белорусские нефтяники активно осваивают Ямал, сердце нефтегазовой отрасли России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К 2025 году там планируется добывать углеводородного сырья столько, сколько сейчас во всей Беларуси. О каких объемах идет речь? Об этом и других новостях экономики в деловом обзоре Натальи Надольской.

«БЕЛОРУСНЕФТЬ» РАЗВИВАЕТ КЛАСТЕР ПО ДОБЫЧЕ УГЛЕВОДОРОДОВ В РОССИИ «Белоруснефть» развивает кластер по добыче углеводородов в России. За 10 лет нефтяники северного актива компании «Янгпур» существенно увеличили объем добычи углеводородов на Ямале. По нефти и газу достигнут практически десятикратный рост объемов. В прошлом году российская «дочка» белорусских нефтяников добыла в нефтяном эквиваленте 1 миллион 335 тысяч тонн углеводородного сырья. Планируется, что в этом году уровень добычи будет на 20 % выше прошлогоднего. Беларусь и Азербайджан нарастили биржевой товарооборот в 4,5 раза.