Новую линейку отечественных лыж разработали на предприятии в Телеханах

Отечественная пара! Для нового зимнего сезона в Беларуси разработали новую линейку лыж. Опытные образцы уже готовы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Единственное в стране производство находится в Телеханах Ивацевичского района. По поручению Президента несколько лет назад его модернизировали – сейчас в год выпускают до 20 тысяч пар. В результате отечественному производителю принадлежит 80 % рынка. Лыжный ход – репортаж Кристины Протосовицкой.

От задумки на бумаге до реализации порядка полугода. Новая линейка лыж – это модель все также для большого клуба любителей, но с пометкой «улучшенные». В Год качества усовершенствовали беговые характеристики. Для этого пришлось потрудиться над сердцем лыж – клином. Его изготавливают все также из осины – одной из самых легких древесин, но в новой обработке.

Станислав Радюкевич, заместитель директора предприятия «Беларусьторг»:

Мы усовершенствовали клин, он стал значительно легче. Мы сделали его уже, чтобы была более правильная конструкция лыжи, увеличили углы, чтобы материалы внутри лыжи правильно располагались. Усовершенствование прошло по всем геометрическим параметрам, что позволяет получить более качественный продукт.

Вес модели уменьшили на 20 %, изменили градус наклона боковых поверхностей и усовершенствовали так называемый носовой загиб. Геометрия лыж позволит показать улучшенное скольжение и более правильный ход. Добиться точности в параметрах изделий позволяет оборудование – программируемые станки. А часть техники и вовсе эксклюзив.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

В производстве лыж большое значение имеют пресса. И эти – отечественного производства. Разработка белорусская. От момента создания проекта до внедрения в производство меньше одного года.