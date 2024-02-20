Прямой эфир

Беларусь и Азербайджан нарастили биржевой товарооборот в 4,5 раза

20 февраля 2024 17:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Беларусь и Азербайджан нарастили биржевой товарооборот в 4,5 раза до без малого 45 миллионов долларов по итогам прошлого года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Азербайджан нарастили биржевой товарооборот в 4,5 раза-1

Рост объемов биржевой торговли связан с активными экспортными поставками продукции деревообработки. Так, за прошлый год на азербайджанский рынок было реализовано свыше 300 тысяч кубометров пиломатериалов, что почти в 6 раз больше, чем годом ранее. При этом существенно расширился круг участников торгов. За год плюс 39 компаний.

Больше новостей экономики за 20 февраля здесь

# Беларусь-Азербайджан # Экономика # Наталья Надольская

Другие новости рубрики

Все новости
Новости экономики за 20.02.2024
20 февраля 2024 17:11

Новости экономики за 20.02.2024

Чистая прибыль резидентов «Великого камня» увеличилась вдвое – Минэкономики
20 февраля 2024 06:33

Чистая прибыль резидентов «Великого камня» увеличилась вдвое – Минэкономики

В МАРТ подвели итоги прошлого года и обозначили задачи на 2024-й
19 февраля 2024 16:59

В МАРТ подвели итоги прошлого года и обозначили задачи на 2024-й