Беларусь и Азербайджан нарастили биржевой товарооборот в 4,5 раза до без малого 45 миллионов долларов по итогам прошлого года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рост объемов биржевой торговли связан с активными экспортными поставками продукции деревообработки. Так, за прошлый год на азербайджанский рынок было реализовано свыше 300 тысяч кубометров пиломатериалов, что почти в 6 раз больше, чем годом ранее. При этом существенно расширился круг участников торгов. За год плюс 39 компаний.