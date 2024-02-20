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Москва и Минск официально закрепили проведение единой промышленной политики

20 февраля 2024 17:11
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В рамках единой промышленной политики. Минск и Москва будут согласовывать импортозамещающие, инвестиционные и кооперационные проекты. Соответствующий план мероприятий на ближайшие 3 года подписали минпромы Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Москва и Минск официально закрепили проведение единой промышленной политики-1

Продолжится сотрудничество в сферах микроэлектроники, лифтостроения и специализированного машиностроения, в том числе по производству и поставке техники для обслуживания аэропортов. Кроме того, в документе закрепили возможность равноправного участия в программах субсидирования, льготного лизинга и закупках за счет собственных средств.

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# Беларусь-Россия # Экономика # Наталья Надольская

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