Новости экономики за 19.12.2023

Рост производства, заработных плат и занятости, весомый вклад в ВВП и стабильные расчеты по займам. Промышленность – уверенный драйвер белорусской экономики. Итоги ее работы за минувшие 11 месяцев обнародовал Национальный статкомитет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Промышленный сектор страны – по-прежнему драйвер роста белорусской экономики. За 11 месяцев рост почти на 8 %. Предприятия Минпрома увеличили объем производства продукции до 170,6 млрд рублей. Наибольший рост отмечен в обрабатывающей промышленности – 9,4 %. В отрасли наблюдается подъем производственных и финансовых показателей, рост реальных заработных плат, занятости, улучшение состояния расчетов по кредитам и займам. Эффективность работы промышленного комплекса подтверждается финансовыми результатами. Мониторинг деятельности крупнейших госпредприятий показал рост рентабельности продаж и чистой прибыли. Напомним, Беларусь по итогам 10 месяцев стала лидером по росту промышленного производства в Евразийском экономическом союзе. За это время промпроизводство в странах объединения выросло в сравнении с аналогичным периодом 2022-го почти на 3,7 %.

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За 11 месяцев в хозяйствах всех категорий произвели сельхозпродукции на более чем 31 млрд рублей, и это на 0,9 % больше, чем год назад. В сельскохозяйственных организациях производство достигло 25,1 млрд рублей, увеличившись на 2,1 % относительно аналогичного периода прошлого года. В общей сложности в стране произвели более полутора миллиона тонн скота и птицы в живом весе и более 7,5 млн тонн молока. Поголовье крупного рогатого скота к 1 декабря выросло на 0,4 %, а свиней – на 0,5 %.