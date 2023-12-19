Белстат: белорусы в среднем тратят в магазинах и кафе 22,3 рубля в день

Новости Беларуси. Розничный товарооборот в стране достиг без малого 69 млрд рублей за 11 месяцев, и это на 8,2 % больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такая динамика свидетельствует о росте потребительской активности населения. В день белорусы тратят в среднем 22 рубля. Что касается кафе и ресторанов, за 11 месяцев белорусы потратили в общепите более 4,5 млрд рублей. Это на 10,3 % больше, чем за те же месяцы прошлого года.