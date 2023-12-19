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Белстат: белорусы в среднем тратят в магазинах и кафе 22,3 рубля в день

19 декабря 2023 17:02
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Новости Беларуси. Розничный товарооборот в стране достиг без малого 69 млрд рублей за 11 месяцев, и это на 8,2 % больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белстат: белорусы в среднем тратят в магазинах и кафе 22,3 рубля в день-1

Такая динамика свидетельствует о росте потребительской активности населения. В день белорусы тратят в среднем 22 рубля. Что касается кафе и ресторанов, за 11 месяцев белорусы потратили в общепите более 4,5 млрд рублей. Это на 10,3 % больше, чем за те же месяцы прошлого года.

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# Экономика # Экономика # Наталья Надольская

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