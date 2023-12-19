ВВП Беларуси за 11 месяцев вырос на 3,8%

Новости Беларуси. Промышленность остается и главным источником роста ВВП. За 11 месяцев показатель вырос на 3,8 % и в текущих ценах составил 198,1 млрд рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И даже если допустить ситуацию, что изменений в положительную сторону не будет, то экономика страны задействует резервные отрасли для роста. Например, строительство может дать вклад в ВВП порядка 0,8 %. Еще один резерв – торговля. Во многом это связано с восстановившейся потребительской активностью: реальные доходы населения продолжают расти с темпом более 4,5 %. Напомним, согласно важнейшим параметрам прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2023-й рост ВВП запланирован в размере 3,8 % к уровню 2022 года.