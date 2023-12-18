В «Великом камне» состоялся бизнес-форум с участием губернаторов Минской и Московской областей

Регионы Беларуси и Московская область России заинтересованы в создании и развитии совместных проектов в сфере промышленности. Упор – на новые технологии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

О перспективах взаимодействия говорили в индустриальном парке «Великий камень». Здесь прошел бизнес-форум с участием губернаторов Минской и Московской областей. У двух столичных регионов немало точек соприкосновения: от агропромышленного комплекса и машиностроения до точной электроники и энергетики. По итогам 10 месяцев товарооборот перешагнул отметку в 9 миллиардов долларов. В планах придать новый импульс совместной работе. Главы регионов договорились встретиться снова в 2024 году.

Александр Турчин, председатель Миноблиспокома:

В структурах экономики Минской и Московской областей очень много общего. Значительную часть занимает обрабатывающая промышленность. Поэтому есть огромное поле для сотрудничества. В следующем году дополнительно к тому, что мы должны проработать план наших мероприятий, наполнив его конкретикой, я думаю, это будет в том числе отправной точкой для дальнейшей интенсификации наших взаимоотношений.

Андрей Воробьев, губернатор Московской области России:

Есть аграрный бизнес, который успешен и в РБ, и в РФ, и они находят синергию с обеих сторон. Есть и перерабатывающая промышленность, есть все, что касается микроэлектроники. Сегодня эти объемы заметны. Наша задача – создать условия для дальнейшего развития. Такое желание есть, как и по культурному обмену, по образовательным программам.