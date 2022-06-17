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Новости экономики за 17.06.2022

17 июня 2022 15:26
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Новости Беларуси. Какой экономический эффект для страны дает использование мирного атома. Что представили белорусские производители на выставке в Иране и каковы перспективы взаимного сотрудничества в области биржевой торговли Беларуси и Египта?

Экономический обзор дня в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В МИЛЛИАРД ДОЛЛАРОВ ОЦЕНИЛИ ЭКСПЕРТЫ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ РАБОТЫ ПЕРВОГО ЭНЕРГОБЛОКА БЕЛАЭС

Новости экономики за 17.06.2022-1

Преимущества использования мирного атома уже ощутимы и дают свои результаты. С момента включения энергоблока в объединенную энергосистему за полтора года выработано более 9 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Это позволило заместить почти 2,4 миллиарда кубометров природного газа. С вводом второго энергоблока БелАЭС увеличит объем производства электроэнергии до 18,5 миллиарда киловатт-часов в год.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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