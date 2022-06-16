«Брестмясомолпром» инициирует создание совместных производств и продуктовых хабов в других странах

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Новости Беларуси. Белорусские предприятия выходят на новый уровень внешнеэкономических связей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Концерн «Брестмясомолпром» инициирует создание совместных производств и продуктовых хабов на территории дружественных стран.

Идея состоит в том, что можно производить продукцию белорусского качества на территории рынка сбыта. Концерн готов обеспечить такое совместное предприятие технологиями, рецептурами, оборудованием, взять на себя контроль качества. Наши производители получат возможность использовать российское сырье, рабочую силу и сэкономить на логистике.

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