«Это интеграционные проекты, совместные предприятия». Николай Снопков и губернатор Ленобласти подписали дорожную карту

Новости Беларуси. Товарооборот в миллиард долларов с Ленинградской областью и новые площадки белорусских холдингов за рубежом. Несколько крупных контрактов заключила Беларусь на Петербургском экономическом форуме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

Петербургский международный экономический форум – это огромные выставочные павильоны, пройти их за день просто реально, хотя очень хочется и впечатляет. Это и первое киберкафе, и стенды виртуальной реальности. Как видите, здесь даже можно сыграть на музыкальном инструменте.

Помимо этого, здесь разместились дискуссионные площадки. Сегодня, 16 июня, эксперты делились мнениям, как развивать интеграционные модели, особенно на фоне экономических ограничений. Конечно, на первый план выходит импортозамещение и промкоперация, совместные проекты. Их не мало, подтверждение тому деловая часть форума. Результативным выдался первый день для белорусской делегации. В рамках форума подписан меморандум о продвижении наших товаров на известных интернет-площадках. Теперь в строке поиска они будут видны среди первых позиций. Несколько заводов «Амкодора» могут появиться в Башкортостане. Строительство объектов предусмотрено соглашением. Его также подписали сегодня. Амбициозную задачу по достижению товарооборота в миллиард долларов поставили совместно с Ленинградской областью. Как? Конкретные шаги по достижению этой цели прописаны в дорожной карте, которую подписали вице-премьер Николай Снопков и губернатор этого российского региона.

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

Мы считаем стратегическим фундаментом сотрудничество как с Россией в принципе, так и с Ленинградской областью в частности. Это совместный бизнес, это интеграционные проекты, совместные предприятия. Это импортозамещающие проекты, которые позволяют нам быть экономически независимыми, насколько это возможно. На территории Ленинградской области очень востребованы подшипники. Сейчас будет осуществляться модернизация нашего подшипникового завода. Целая программа организации производств сельхоз машиностроения и лесного машиностроения на площадках Ленобласти. И целая программа, которая радует, – это строительство.