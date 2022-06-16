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Больше всего в России, Южной Корее и Индонезии. Беларусь будет чаще появляться на зарубежных выставках и ярмарках

16 июня 2022 16:25
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Новости Беларуси. Беларусь заявлена участником в 23 международных выставках, которые в основном пройдут в странах Азии, Ближнего Востока и Африки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самым насыщенным будет ноябрь. На этот месяц в мире запланированы 11 выставочных форумов.  

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Больше всего в России, Южной Корее и Индонезии. Беларусь будет чаще появляться на зарубежных выставках и ярмарках-1

Больше всего экспозиций с участием Беларуси состоится в России, Южной Корее и Индонезии. В условиях беспрецедентного санкционного давления отечественные производители понимают, что именно за счет высокого качества, которое непосредственно связано с конкурентоспособностью продукции, можно и нужно переориентироваться на новые рынки и предлагать те товары, которые востребованы.  

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# Выставки в Беларуси и мире # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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