Больше всего в России, Южной Корее и Индонезии. Беларусь будет чаще появляться на зарубежных выставках и ярмарках

Новости Беларуси. Беларусь заявлена участником в 23 международных выставках, которые в основном пройдут в странах Азии, Ближнего Востока и Африки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самым насыщенным будет ноябрь. На этот месяц в мире запланированы 11 выставочных форумов.

Больше всего экспозиций с участием Беларуси состоится в России, Южной Корее и Индонезии. В условиях беспрецедентного санкционного давления отечественные производители понимают, что именно за счет высокого качества, которое непосредственно связано с конкурентоспособностью продукции, можно и нужно переориентироваться на новые рынки и предлагать те товары, которые востребованы.

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