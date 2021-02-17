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Комитет Госдумы РФ одобрил продление кредита БелАЭС на 2 года

17 февраля 2021 17:03
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Новости Беларуси. Комитет Госдумы по энергетике поддержал готовящийся к принятию закон о ратификации протокола по Белорусской АЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Комитет Госдумы РФ одобрил продление кредита БелАЭС на 2 года-1

Россия выделила Беларуси займ, который покрывает 90 % стоимости контракта на возведение атомной электростанции в размере 10 миллиардов долларов. Изначально Минск должен был начать платить по кредиту через полгода после ввода АЭС в эксплуатацию. Первые платежи должны были поступить не позднее 1 апреля 2021 года. Отныне период использования кредита будет продлен до конца 2022 года, а дата начала погашения займа перенесена с апреля текущего года на апрель 2023-го. «Смешанная» на данный момент процентная ставка станет фиксированной и составит 3,3 % годовых.

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# АЭС в Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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