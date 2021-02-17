Правительство утвердило задания по экспорту товаров по странам на 2021 год

Новости Беларуси. Правительство Беларуси утвердило задания по экспорту товаров по странам на 2021 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руководителям загранучреждений, должностным лицам, закрепленным за странами, поручено обеспечить рост экспорта товаров в 57 стран мира. Темпы роста доведены без учета поставок нефти, нефтепродуктов, других углеводородных товаров, красок, лаков и удобрений. В списке есть страны-партнеры по ЕАЭС. Экспорт товаров в Россию должен вырасти не менее чем на 4 %, в Казахстан – на 5,9%, в Армению – на 2,5 %, в Кыргызстан – на 1 %. Правительство рассчитывает на рост экспорта в Китай и Кению не менее чем на 7 %. Рост поставок на 45 % ожидается в Нигерию.