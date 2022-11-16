Новости экономики за 16.11.2022

Беларуси выделят кредит на 105 миллиардов российских рублей на импортозамещение. Межправсоглашение подписали 16 ноября руководители финансовых ведомств Беларуси и России. Импортозамещающие кооперационные проекты будут реализовываться на территории нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом и других заметных экономических событиях в мире в деловом обзоре Натальи Надольской.
РОССИЯ ГОТОВА РЕФИНАНСИРОВАТЬ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ БЕЛАРУСИ ПО КРЕДИТАМ
Часть проектов уже согласована, по некоторым идет обсуждение бизнес-планов. Среди продукции, которую планируется заместить за кредитные средства, – комплектующие для машиностроения, светооборудование, микроэлектроника. Изначально речь шла о 1,5 миллиардах долларов. По факту сумма оказалась даже больше.
Россия готова рефинансировать задолженность Беларуси на 1 миллиард 400 миллионов долларов. Российская Госдума ратифицировала соглашение и протокол между правительствами двух стран об изменении условий кредитов, которые были подписаны в марте 2022 года.
Документы предусматривают отсрочку выплат по кредитам и изменение процентной ставки. Платежи в погашение обслуживания задолженности переносятся на период с 2028 по 2033 годы.
Как в Беларуси помогут предприятиям, которые оказались в сложной экономической ситуации? Читайте здесь.
ГЛАВА ВТО ЗАЯВИЛА О РИСКЕ РЕЦЕССИИ ДЛЯ РЯДА КРУПНЫХ ЭКОНОМИК МИРА
Ряд крупных экономик мира сталкивается с реальным риском скатывания в рецессию на фоне ситуации в Украине и роста мировых цен на продовольствие и энергоносители. С таким заявлением выступило руководство Всемирной торговой организации.
ВТО в начале октября прогнозировала рост мировой торговли в 2023 году всего на 1 %. Это существенно ниже прежнего прогноза организации – 3,4 %. Руководство Всемирной торговой организации призвало лидеров стран, входящих в G20, свернуть ограничения на экспорт продуктов питания, которые вызывают рост цен на продовольствие, нанося ущерб бедным странам.
Принципиально новая модель. МАЗ и российский «СберАвтоТех» разработают беспилотный грузовик. Подробности здесь.