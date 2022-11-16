Новости экономики за 16.11.2022

Беларуси выделят кредит на 105 миллиардов российских рублей на импортозамещение. Межправсоглашение подписали 16 ноября руководители финансовых ведомств Беларуси и России. Импортозамещающие кооперационные проекты будут реализовываться на территории нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом и других заметных экономических событиях в мире в деловом обзоре Натальи Надольской.

РОССИЯ ГОТОВА РЕФИНАНСИРОВАТЬ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ БЕЛАРУСИ ПО КРЕДИТАМ

Часть проектов уже согласована, по некоторым идет обсуждение бизнес-планов. Среди продукции, которую планируется заместить за кредитные средства, – комплектующие для машиностроения, светооборудование, микроэлектроника. Изначально речь шла о 1,5 миллиардах долларов. По факту сумма оказалась даже больше.

Россия готова рефинансировать задолженность Беларуси на 1 миллиард 400 миллионов долларов. Российская Госдума ратифицировала соглашение и протокол между правительствами двух стран об изменении условий кредитов, которые были подписаны в марте 2022 года.