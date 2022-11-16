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Как в Беларуси помогут предприятиям, которые оказались в сложной экономической ситуации?

16 ноября 2022 18:02
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Новости Беларуси. Ликвидировать нельзя спасти. Где ставить запятую, если предприятие оказалось в сложной экономической ситуации? Ставить крест на производстве и тем более на рабочем коллективе – это крайняя мера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предприятие вправе получить помощь в местных исполкомах. Это предусматривает новая редакция закона «Об урегулировании неплатежеспособности».  

Как в Беларуси помогут предприятиям, которые оказались в сложной экономической ситуации?-1

Оперативные меры по оздоровлению компании позволят сохранить производства от банкротства. То есть теперь стоит задача не ликвидировать субъект хозяйствования, а его реабилитировать. Как госпредприятия, так и частные компании могут обратиться в местные органы управления. Там помогут составить антикризисный план, разработают процедуру санации и помогут наладить финансовую стабильность.  

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# Предприятия Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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