Как в Беларуси помогут предприятиям, которые оказались в сложной экономической ситуации?

Новости Беларуси. Ликвидировать нельзя спасти. Где ставить запятую, если предприятие оказалось в сложной экономической ситуации? Ставить крест на производстве и тем более на рабочем коллективе – это крайняя мера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предприятие вправе получить помощь в местных исполкомах. Это предусматривает новая редакция закона «Об урегулировании неплатежеспособности».

Оперативные меры по оздоровлению компании позволят сохранить производства от банкротства. То есть теперь стоит задача не ликвидировать субъект хозяйствования, а его реабилитировать. Как госпредприятия, так и частные компании могут обратиться в местные органы управления. Там помогут составить антикризисный план, разработают процедуру санации и помогут наладить финансовую стабильность.