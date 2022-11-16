Новости экономики на РТР-Беларусь за 16.11.2022

Новости Беларуси. Чем индустриальный парк «Великий камень» привлекает зарубежных партнеров? Какие европейские страны покупают у нас продукцию переработки сахарной свеклы и как будут считать зарплаты и отпускные белорусов в 2023 году? Подробности самых заметных экономических новостей в материале Александры Шкарупиной в программме «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь.

Индустриальный парк «Великий камень» привлекает все больше зарубежных компаний Подписано соглашение о сотрудничестве с Научным городом Западного Китая. Партнеры будут взаимодействовать по части привлечения инвестиций, развивать исследовательские и другие проекты. Научный город Западного Китая представляет собой зону инновационных технологий, которая включает десятки промышленных объектов и вузов, а также лаборатории, экспериментальную зону свободной торговли и бондовую зону. Помогают «Великому камню» расширять связи и зарубежные выставки. Недавно потенциал нашей площадки презентовали на бизнес-форуме в Дубае. Потенциальным клиентам рассказали о возможностях индустриального парка и условиях ведения бизнеса. Особый интерес вызвали готовые объекты, а также возможность выкупа земли.

Спрос иностранных покупателей на продукцию переработки сахарной свеклы вырос на БУТБ В связи с этим цена на товар прибавила около 17 % на экспортных торгах. С середины октября отечественные производители сахара продали в страны Евросоюза свыше 10 тысяч тонн свекловичного жома и 19,5 тысячи тонн мелассы. Общая сумма сделок превысила 5 миллионов евро. Кроме того, из-за увеличения конкуренции среди покупателей, экспортные котировки на белорусскую продукцию заметно увеличились. В ходе торгов стартовые цены растут на 4-5 %, а это значит, что каждая тонна товара приносит нашим экспортерам дополнительный заработок. Продукты переработки свеклы наиболее востребованы среди компаний из Латвии, Литвы и Нидерландов.

В 2023 году зарплаты белорусов, а также отпускные, премии и другие бонусы будут рассчитываться по-новому Изменения в инструкцию о порядке исчисления среднего заработка внесло Минтруда. Такая необходимость возникла из-за дополнительного выходного дня. В 2023 году в связи с государственными праздниками нерабочими объявлены 10 календарных дней, а не 9, как было ранее. Из-за этого изменилось и среднемесячное количество рабочих дней. Этот показатель влияет на расчет заработка. Теперь за счет нововведений зарплаты, а также премии, надбавки, вознаграждения и компенсации будут несколько выше. Отметим, в сентябре средний заработок белорусов составил 1 637 рублей. Самые высокие доходы по стране у жителей столицы, среди самых прибыльных сфер – информация и связь. Как прошли торги на валютной бирже?