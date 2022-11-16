Принципиально новая модель. МАЗ и российский «СберАвтоТех» разработают беспилотный грузовик

Российский «СберАвтоТех» и белорусский МАЗ собираются поставить на конвейер грузовики с системой автономного вождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заводы заключили договор о разработке и запуске серийного производства беспилотного тягача.

Грузовой беспилотник будут создавать по принципиально новой модели: не дорабатывать машину, которая подразумевает ручное управление, а проектировать другую уже на стадии конвейера. Проект особенно актуален, учитывая подготовку к запуску беспилотного грузового логистического коридора на трассе М11 Москва – Петербург в конце 2023 года.