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«Машиностроение растёт усиленными темпами». Головченко побывал в цехах «Гомсельмаша»

16 ноября 2022 14:14
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Новости Беларуси. Экономика Беларуси продолжает демонстрировать хорошие показатели в условиях санкционного давления. Растет экспортный потенциал отечественных предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Машиностроение растёт усиленными темпами». Головченко побывал в цехах «Гомсельмаша»-1

Только Гомельская область отправляет продукцию в практически 90 стран, 7 из которых – это новые рынки сбыта. Характерный тренд – переориентация товарных потоков на Восток. Об этом шла речь во время визита премьер-министра Беларуси в Гомель. Роману Головченко доложили о ситуации на ряде промышленных предприятий.  

«Машиностроение растёт усиленными темпами». Головченко побывал в цехах «Гомсельмаша»-4

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:  
Радует то, что прибавляет промпроизводство, в целом промышленное производство выросло на 0,2 %. По линии Минпрома большие цифры, порядка 105, 106, 108 %. Растет машиностроение усиленными темпами. В том числе вы видели здесь, на «Гомсельмаше»: весь конвейер фактически заставлен машинами. Похожая ситуация на многих предприятиях промышленности, что работает позитивно на ВВП и хорошо работает на финансовые показатели наши. Я уже говорил, что у нас прогноз был хороший. Сейчас он подтверждается. Где-то по итогам 9 месяцев мы имеем сальдо 4 миллиарда долларов США. Это один из самых рекордных показателей, положительное сальдо я имею в виду. То есть это чистый доход в валюте, который получает страна. Это не давит ни на курс, ни на платежный баланс. Поэтому ситуация на финансовом рынке будет стабильная.  

«Машиностроение растёт усиленными темпами». Головченко побывал в цехах «Гомсельмаша»-7

Роман Головченко побывал на гомельском химзаводе. Предприятие наращивает экспорт в Россию, не конкурируя с местными производителями, а дополняя их линейки товаров. За последний год здесь разработали много новых марок удобрений. Кроме того, на заводе продолжается техническое перевооружение. Предприятие планирует увеличить экспорт.  

«Машиностроение растёт усиленными темпами». Головченко побывал в цехах «Гомсельмаша»-10

Дмитрий Черняков, директор химического завода:  
Нами разработана программа, стратегия развития до 2030 года, которая предусматривает поэтапное увеличение производительности. Необходимо модернизировать все цеха удобренческие, у нас их три, а также кислотные цеха.  

«Машиностроение растёт усиленными темпами». Головченко побывал в цехах «Гомсельмаша»-13

Премьер побывал в цехах «Гомсельмаша». На предприятии обсуждались возможности расширения кооперационных связей с российскими производителями. К концу 2022 года здесь планируют выпустить 2 500 комбайнов.  

# Предприятия Беларуси # Экономика # Роман Головченко # Дмитрий Черняков # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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