«Машиностроение растёт усиленными темпами». Головченко побывал в цехах «Гомсельмаша»

Новости Беларуси. Экономика Беларуси продолжает демонстрировать хорошие показатели в условиях санкционного давления. Растет экспортный потенциал отечественных предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Экономика Беларуси продолжает демонстрировать хорошие показатели в условиях санкционного давления. Растет экспортный потенциал отечественных предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Только Гомельская область отправляет продукцию в практически 90 стран, 7 из которых – это новые рынки сбыта. Характерный тренд – переориентация товарных потоков на Восток. Об этом шла речь во время визита премьер-министра Беларуси в Гомель. Роману Головченко доложили о ситуации на ряде промышленных предприятий.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Радует то, что прибавляет промпроизводство, в целом промышленное производство выросло на 0,2 %. По линии Минпрома большие цифры, порядка 105, 106, 108 %. Растет машиностроение усиленными темпами. В том числе вы видели здесь, на «Гомсельмаше»: весь конвейер фактически заставлен машинами. Похожая ситуация на многих предприятиях промышленности, что работает позитивно на ВВП и хорошо работает на финансовые показатели наши. Я уже говорил, что у нас прогноз был хороший. Сейчас он подтверждается. Где-то по итогам 9 месяцев мы имеем сальдо 4 миллиарда долларов США. Это один из самых рекордных показателей, положительное сальдо я имею в виду. То есть это чистый доход в валюте, который получает страна. Это не давит ни на курс, ни на платежный баланс. Поэтому ситуация на финансовом рынке будет стабильная.
Роман Головченко побывал на гомельском химзаводе. Предприятие наращивает экспорт в Россию, не конкурируя с местными производителями, а дополняя их линейки товаров. За последний год здесь разработали много новых марок удобрений. Кроме того, на заводе продолжается техническое перевооружение. Предприятие планирует увеличить экспорт.
Дмитрий Черняков, директор химического завода:
Нами разработана программа, стратегия развития до 2030 года, которая предусматривает поэтапное увеличение производительности. Необходимо модернизировать все цеха удобренческие, у нас их три, а также кислотные цеха.
Премьер побывал в цехах «Гомсельмаша». На предприятии обсуждались возможности расширения кооперационных связей с российскими производителями. К концу 2022 года здесь планируют выпустить 2 500 комбайнов.