«Машиностроение растёт усиленными темпами». Головченко побывал в цехах «Гомсельмаша»

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Радует то, что прибавляет промпроизводство, в целом промышленное производство выросло на 0,2 %. По линии Минпрома большие цифры, порядка 105, 106, 108 %. Растет машиностроение усиленными темпами. В том числе вы видели здесь, на «Гомсельмаше»: весь конвейер фактически заставлен машинами. Похожая ситуация на многих предприятиях промышленности, что работает позитивно на ВВП и хорошо работает на финансовые показатели наши. Я уже говорил, что у нас прогноз был хороший. Сейчас он подтверждается. Где-то по итогам 9 месяцев мы имеем сальдо 4 миллиарда долларов США. Это один из самых рекордных показателей, положительное сальдо я имею в виду. То есть это чистый доход в валюте, который получает страна. Это не давит ни на курс, ни на платежный баланс. Поэтому ситуация на финансовом рынке будет стабильная.