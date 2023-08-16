Новости экономики за 16.08.2023

Рынок России испытывает дефицит в новых агрегатах. Для белорусских станкостроителей это дополнительная возможность развивать собственное производство. Станкостроение – один из приоритетов единой промышленной политики Беларуси и России. Ей же, к слову, посвящена одна из 28 союзных интеграционных программ. Ключевой момент: к госзакупкам допускаются российские предприятия в Беларуси и белорусские – в России. С этой целью было подписано соглашение о единой промышленной политике. Его суть в признании технологических операций, осуществляемых на территории Союзного государства. Именно единый подход к этому вопросу позволит участвовать в госзакупках без ограничений и препятствий.

РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ МАКРОПРОГНОЗ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА