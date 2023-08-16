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Новости экономики за 16.08.2023

16 августа 2023 16:55
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Какой эффект у совместных белорусско-российских проектов, Какие направления сотрудничества наиболее перспективны и повышают потенциал экономического роста двух стран? Как эксперты Высшей школы экономики оценивают перспективы промышленной кооперации на уровне регионов стран ЕАЭС?

Подробнее в деловом обзоре от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ БУДУТ ВМЕСТЕ ВЫПУСКАТЬ СТАНКИ

Новости экономики за 16.08.2023-1

Рынок России испытывает дефицит в новых агрегатах. Для белорусских станкостроителей это дополнительная возможность развивать собственное производство. Станкостроение – один из приоритетов единой промышленной политики Беларуси и России. Ей же, к слову, посвящена одна из 28 союзных интеграционных программ. Ключевой момент: к госзакупкам допускаются российские предприятия в Беларуси и белорусские – в России. С этой целью было подписано соглашение о единой промышленной политике. Его суть в признании технологических операций, осуществляемых на территории Союзного государства. Именно единый подход к этому вопросу позволит участвовать в госзакупках без ограничений и препятствий.

РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ МАКРОПРОГНОЗ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА

Новости экономики за 16.08.2023-4

Минэкономики России заказало первый макропрогноз для Союзного государства. О том, что такой документ будет разработан, Россия и Беларусь договорились в конце прошлого года. Правительства стран подписали соответствующее соглашение, которое подразумевает также обмен информацией о макроэкономической ситуации. На выполнение заказа из бюджета РФ выделяется 12 миллионов рублей. Прогноз Союзного государства необходим для понимания, какой эффект приносят совместные проекты, какие направления сотрудничества являются наиболее перспективными и повышают потенциал экономического роста двух стран.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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