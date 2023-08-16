Минская область и Таджикистан за первое полугодие наторговали почти на 10 млн долларов
Новости Беларуси. Создание новых совместных производств, бизнес-кооперация и сотрудничество в туристической сфере. Центральный регион и Таджикистан намерены укреплять взаимодействие. Детально о перспективных направлениях говорили в Миноблисполкоме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С послом центральноазиатской республики встретился глава Минской области Александр Турчин. Как было отмечено, есть немало договоренностей на разных уровнях, которые нужно реализовать на практике. Не исчерпан и потенциал торгово-экономических связей. Усилить их поможет предстоящий международный инвестиционный форум, который в сентябре примет Душанбе. Поучаствовать в нем пригласили делегацию Минской области. Уже прорабатывается ряд новых соглашений.
Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Задача стоит посмотреть на эти отношения свежим взглядом и наметить те направления, которые необходимо развивать. Мы сегодня некоторые планы обсудили, поэтому дальнейшее развитие межрегионального сотрудничества и использование Таджикистана как площадки для торговли с сопредельными государствами. И, конечно, взаимный интерес бизнеса, как таджикского, так и белорусского.
Сафарзода Бахтовар Амирали, Чрезвычайный и Полномочный Посол Таджикистана в Беларуси:
Мы намерены между крупными предприятиями Республики Беларусь и Республики Таджикистан ввести рабочие группы, чтобы поднять уровень производственного, предпринимательского сотрудничества, сотрудничества между туристическими агентствами.
К слову, за первое полугодие Минская область и Таджикистан прибавили в товарообороте около 50 %. Сумма взаимной торговли достигла почти 10 миллионов долларов. В основе нашего экспортного списка – сахар, продукты из мяса птицы, печатные изделия. Импортируем чаще арахис, соки, сухофрукты и ряд других позиций.