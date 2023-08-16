Минская область и Таджикистан за первое полугодие наторговали почти на 10 млн долларов

Новости Беларуси. Создание новых совместных производств, бизнес-кооперация и сотрудничество в туристической сфере. Центральный регион и Таджикистан намерены укреплять взаимодействие. Детально о перспективных направлениях говорили в Миноблисполкоме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С послом центральноазиатской республики встретился глава Минской области Александр Турчин. Как было отмечено, есть немало договоренностей на разных уровнях, которые нужно реализовать на практике. Не исчерпан и потенциал торгово-экономических связей. Усилить их поможет предстоящий международный инвестиционный форум, который в сентябре примет Душанбе. Поучаствовать в нем пригласили делегацию Минской области. Уже прорабатывается ряд новых соглашений.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Задача стоит посмотреть на эти отношения свежим взглядом и наметить те направления, которые необходимо развивать. Мы сегодня некоторые планы обсудили, поэтому дальнейшее развитие межрегионального сотрудничества и использование Таджикистана как площадки для торговли с сопредельными государствами. И, конечно, взаимный интерес бизнеса, как таджикского, так и белорусского.

Сафарзода Бахтовар Амирали, Чрезвычайный и Полномочный Посол Таджикистана в Беларуси:

Мы намерены между крупными предприятиями Республики Беларусь и Республики Таджикистан ввести рабочие группы, чтобы поднять уровень производственного, предпринимательского сотрудничества, сотрудничества между туристическими агентствами.