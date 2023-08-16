Губернатор Ярославской области: у России и Беларуси есть серьёзные возможности для развития

Увеличить товарооборот минимум в два раза намерены в ближайшее время Беларусь и Ярославская область. В сфере интересов: от сотрудничества в промышленности, торговле и сельском хозяйстве до больших образовательных и культурных программ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом регион – ключевая транспортная артерия на пути к северным широтам России, в перспективе и открытие прямого авиасообщения.

Михаил Евраев, губернатор Ярославской области России:

У наших промышленников – России и Беларуси – появились дополнительные серьезные возможности для развития целой ниши. И мы эти ниши с удовольствием занимаем. Делаем все для того, чтобы для наших государств – Российской Федерации и Республики Беларусь – делать такие условия, такую кооперацию между промышленниками, чтобы двигаться как можно быстрее в направлении импортозамещения и в направлении развития наших предприятий.

У нас большое количество направлений – это и двигателестроение, и направления, связанные с агропромышленным комплексом. Безусловно, туризм. Вопрос про аэропорт, который был. Первое, что нужно людям, – удобные логистические связи.