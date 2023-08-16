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Губернатор Ярославской области: у России и Беларуси есть серьёзные возможности для развития

16 августа 2023 12:16
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Увеличить товарооборот минимум в два раза намерены в ближайшее время Беларусь и Ярославская область. В сфере интересов: от сотрудничества в промышленности, торговле и сельском хозяйстве до больших образовательных и культурных программ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом регион – ключевая транспортная артерия на пути к северным широтам России, в перспективе и открытие прямого авиасообщения.

Губернатор Ярославской области: у России и Беларуси есть серьёзные возможности для развития-1

Михаил Евраев, губернатор Ярославской области России:
У наших промышленников России и Беларуси появились дополнительные серьезные возможности для развития целой ниши. И мы эти ниши с удовольствием занимаем. Делаем все для того, чтобы для наших государств – Российской Федерации и Республики Беларусь – делать такие условия, такую кооперацию между промышленниками, чтобы двигаться как можно быстрее в направлении импортозамещения и в направлении развития наших предприятий.

У нас большое количество направлений – это и двигателестроение, и направления, связанные с агропромышленным комплексом. Безусловно, туризм. Вопрос про аэропорт, который был. Первое, что нужно людям, – удобные логистические связи.

Губернатор Ярославской области: у России и Беларуси есть серьёзные возможности для развития-4

Дмитрий Крутой: Беларусь и Ярославская область планируют увеличить товарооборот до 0,5 млрд долларов. Подробности.

# Беларусь-Россия # Экономика # Дмитрий Крутой # Михаил Евраев # Фотофакт

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