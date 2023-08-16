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В Беларуси продолжается ускорение экономического роста

16 августа 2023 16:55
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Новости Беларуси. Внутренний спрос стал еще одним драйвером роста экономики. К такому выводу пришли эксперты Евразийского банка развития, изучая восстановительную динамику белорусской экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси продолжается ускорение экономического роста-1

По данным специалистов, увеличились как потребление домохозяйств, так и инвестиции. Розничный товарооборот вырос на 4,6 % по итогам полугодия. Увеличение конечного потребления связано с существенным повышением реальных доходов населения, в первую очередь за счет заработной платы, а также бюджетного и кредитного стимулирования. По прогнозам ЕАБР, условия для роста внутреннего спроса сохраняются. Это создает предпосылки для более высоких темпов роста экономики.

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# Государственная политика в сфере инвестиций # Экономика # Фотофакт

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