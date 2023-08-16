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В Европе подскочили цены на газ

16 августа 2023 16:55
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В Европе резко подскочили цены на газ – плюс 40 % за неделю. В верхней точке котировки достигали 453 долларов за тысячу кубометров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Европе подскочили цены на газ-1

Эксперты рынка считают, что это временный рост цен, и связан он с аномальной жарой в Европе (она увеличивает спрос на газ для выработки электроэнергии), слабым ветром, а также риском временного прекращения поставок австралийского сжиженного природного газа из-за возможных забастовок рабочих.

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# Газ # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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