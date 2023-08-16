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Стратегический партнёр. Больше половины экспорта Минской области приходится на Россию

16 августа 2023 13:38
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Новости Беларуси. Более чем на 20 % нарастила объемы экспорта Минская область в первом полугодии. Всего за рубеж отправили товаров почти на 5 миллиардов долларов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Стратегический партнёр. Больше половины экспорта Минской области приходится на Россию-1

Сегодня продукцию, производимую в столичном регионе, закупают более 120 государств. Свыше половины всех поставок приходится на Россию, которая остается нашим стратегическим партнером. Постепенно наращиваются объемы экспорта в Поднебесную. К слову, до конца 2023-го запланирован визит делегации из Китая в Минскую область. Это позволит еще больше укрепить деловые контакты. Осваивают предприятия центрального региона и новые рынки сбыта товаров. Только в 2023 году список пополнили 10 стран. В целом за 6 месяцев сальдо внешнеторгового оборота сложилось положительное. Мы поставляем за рубеж в том числе сельхозтехнику и спецмашины, легковые автомобили, лекарства, трикотаж, продукты питания.

# Экспорт # Экономика # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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