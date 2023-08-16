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Эксперты Высшей школы экономики изучили импортозамещающий потенциал ЕАЭС

16 августа 2023 16:55
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Эксперты Высшей школы экономики изучили перспективы промышленной кооперации на уровне регионов стран ЕАЭС. Оценили потенциал 95 территорий объединения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты Высшей школы экономики изучили импортозамещающий потенциал ЕАЭС-1

По подсчетам, больше всего партнеров российские регионы сейчас могут найти в Казахстане, Минской области и Минске. Приоритетными для России отраслями определены регионы с химической промышленностью, производством резиновых и пластмассовых изделий. Как высокий оценен потенциал кооперации с Минском в производстве транспорта и электрооборудования, вычислительной, электронной и оптической техники. Драйвером промкооперации могут стать льготные кредиты, гранты, дополнительное финансирование на уровне ЕАЭС.

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# ЕАЭС # Экономика # Фотофакт

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