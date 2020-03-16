На белорусские НПЗ поступит очередная партия альтернативной нефти

Новости Беларуси. На белорусские НПЗ в ближайшие дни поступит очередная партия альтернативной нефти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В одесский порт уже прибыл второй танкер с азербайджанским сырьём, вскоре начнётся его разгрузка. А 17 марта в Клайпеде ожидают танкер с российской нефтью, купленной через трейдеров.

Журналистам об этом рассказал пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко. Напомним, из различных источников наши НПЗ в этом месяце получат около миллиона тонн нефти. С начала 2020 года заводы работают с неполной загрузкой. Крупные российские компании с 1 января остановили поставки из-за того, что не были достигнуты договорённости по цене.

Александр Тищенко, пресс-секретарь концерна «Белнефтехим»:

Нефть с первого танкера сегодня-завтра поступит на завод. Вчера пришвартовался второй танкер в порт «Южный», его начали готовить к сливу. Завтра мы ожидаем еще один танкер в Клайпеде, поэтому поставки альтернативной нефти продолжаются.