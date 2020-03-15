«Все услуги по переселению мы им возмещаем». Как государство помогает тем, кто решил переехать на ПМЖ в деревню

Новости Беларуси. Прожив в Каменичах почти два года, семья Григорьевых с уверенностью говорит – смысл в переезде в деревню был, и господдержка сыграла не последнюю роль, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Прожив в Каменичах почти два года, семья Григорьевых с уверенностью говорит – смысл в переезде в деревню был, и господдержка сыграла не последнюю роль, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Олег Григорьев, житель агрогородка Каменичи:
Пять в одном. Это рядом школа, садик и фельдшер, который знает всю семью. Плюс бонусом давали подъемные к переселению, на которые я смог сделать ремонт. С помощью этой программы семьи, такие как мы – деревня в какой-то степени оживает. Потому что приезжают молодые и перспективные.
Елена Старовойтова, начальник управления по труду, занятости и соцзащите Осиповичского райисполкома:
Для нас очень важно, чтобы семья адаптировалась в нашем районе. Мы оказываем всякое содействие, чтобы они здесь оставались. И, соответственно, все услуги по переселению мы им возмещаем. А также это хорошее подспорье для сельхозорганизаций, закрываются рабочие места, вакансии.
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Государственная программа социальной защиты и содействия занятости населения работает в Беларуси с 2016 года. Это хорошая возможность найти работу тем, кто в ней нуждается, в любой сельской точке Беларуси. При переселении семья получает подъемные в размере 9 бюджетов прожиточного минимума. Плюс компенсируются расходы на переезд и на приобретение необходимых вещей для обустройства на новом месте.
Ольга Хадускина, заместитель председателя комитета по труду, занятости и соцзащите Могилёвского облисполкома:
Такая мера активной политики занятости как переселение, она предусмотрена госпрограммой о соцзащите и занятости населения. Эта не голословно, эта программа работает. За последние четыре года нами переселено 68 семей. Согласитесь, это немало. В 2019 году –17 семей.