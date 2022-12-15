Новости экономики за 15.12.2022

Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре дня от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Калининград расширяют сотрудничество. В планах усиливать товарооборот и совместно противодействовать санкциям. Наша страна стала партнером Международной недели бизнеса в Уфе. Юбилейный 15-й форум собрал на своих площадках более 3 тысяч участников из 20 государств.

Министерство экономики поддерживает усиление инвестиций в госпрограммы. По сути, это мощный бюджетный рычаг развития экономики, который следует максимально эффективно задействовать. Так, расширены перечни объектов образования и здравоохранения для строительства в ближайшие три года. Проработаны источники финансирования строительства детских садов и школ, больницы и поликлиник. Важные коррективы внесены в программу «Строительство жилья».

Читайте также:

Такого прироста не было 20 лет! «Белоруснефть» собралась установить рекорд по добыче нефти

Белорусские мусоровозы и автобусы могут начать курсировать по Калининградской области

Белорусская делегация привезла высокотехнологичное оборудование в Башкортостан