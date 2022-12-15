Прямой эфир

Белорусская делегация привезла высокотехнологичное оборудование в Башкортостан

15 декабря 2022 15:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На международную неделю бизнеса в Уфу белорусы привезли в том числе высокотехнологичное оборудование для сельского хозяйства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская делегация привезла высокотехнологичное оборудование в Башкортостан-1

Беспилотная авиация может стать альтернативой наземной технике при проведении полевых работ для составления подробной модели местности и полей с посевами. Белорусские агродроны активно поставляются в Россию, в том числе и в Башкортостан.

Белорусская делегация привезла высокотехнологичное оборудование в Башкортостан-4

Кирилл Кобелев, руководитель отдела продаж и маркетинга компании по производству беспилотных авиационных комплексов:
Привлекает экономический климат, технологическое развитие республики. Нам есть что предложить. И очень рады нашему взаимному сотрудничеству.

Белорусская делегация привезла высокотехнологичное оборудование в Башкортостан-7

В составе белорусской делегации руководители крупных промышленных предприятий, организаций пищевой промышленности и торговли, бизнес-объединений. Отношения Беларуси и Башкортостана развиваются стремительно. Растут объемы взаимной торговли. Начинается строительство завода по производству оборудования для обработки зерна. Еще одной точкой роста станет кооперация в области станкостроения. В дальнейших планах – приобретать коммунальную, дорожную, сельхозтехнику.

Другие новости экономики за 15 декабря читайте здесь.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Беларусь-Россия # Экономика # Наталья Надольская # Кирилл Кобелев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусские мусоровозы и автобусы могут начать курсировать по Калининградской области
15 декабря 2022 15:14

Белорусские мусоровозы и автобусы могут начать курсировать по Калининградской области

Такого прироста не было 20 лет! «Белоруснефть» собралась установить рекорд по добыче нефти
15 декабря 2022 15:12

Такого прироста не было 20 лет! «Белоруснефть» собралась установить рекорд по добыче нефти

Новости экономики за 15.12.2022
15 декабря 2022 15:08

Новости экономики за 15.12.2022