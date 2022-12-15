Белорусская делегация привезла высокотехнологичное оборудование в Башкортостан

На международную неделю бизнеса в Уфу белорусы привезли в том числе высокотехнологичное оборудование для сельского хозяйства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беспилотная авиация может стать альтернативой наземной технике при проведении полевых работ для составления подробной модели местности и полей с посевами. Белорусские агродроны активно поставляются в Россию, в том числе и в Башкортостан.

Кирилл Кобелев, руководитель отдела продаж и маркетинга компании по производству беспилотных авиационных комплексов: Привлекает экономический климат, технологическое развитие республики. Нам есть что предложить. И очень рады нашему взаимному сотрудничеству.

В составе белорусской делегации руководители крупных промышленных предприятий, организаций пищевой промышленности и торговли, бизнес-объединений. Отношения Беларуси и Башкортостана развиваются стремительно. Растут объемы взаимной торговли. Начинается строительство завода по производству оборудования для обработки зерна. Еще одной точкой роста станет кооперация в области станкостроения. В дальнейших планах – приобретать коммунальную, дорожную, сельхозтехнику.

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