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Биржевая площадка объединит поставщиков полимерной продукции

14 декабря 2022 18:02
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Новости Беларуси. Биржевая площадка объединит поставщиков полимерной продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это в том числе пленка и упаковочные материалы: контейнеры, лотки, мешки, пакеты.

Биржевая площадка объединит поставщиков полимерной продукции-1

С 2023 года начнутся регулярные биржевые торги полимерами и изделиями из них. Белорусские предприятия целого ряда отраслей получат возможность закупать весь необходимый им ассортимент полимеров в рамках одной биржевой торговой сессии. Поэтому, помимо экономии средств за счет снижения стартовых цен в ходе торгов, покупателям также не придется по отдельности искать поставщиков, скажем, пластиковых бутылок, поскольку и те, и другие будут широко представлены на биржевой площадке.

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# Торговля в Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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