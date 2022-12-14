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Делегация из Беларуси прибыла в Ленобласть. Какие направления сотрудничества обсудят партнёры?

14 декабря 2022 18:01
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Ленинградская область расширяет сотрудничество с Беларусью. В эти дни с деловым визитом регион посещает белорусская делегация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Делегация из Беларуси прибыла в Ленобласть. Какие направления сотрудничества обсудят партнёры?-1

Ленобласть рассчитывает на нашу поддержку в вопросах импортозамещения, поставки сырья, комплектующих, техники, оборудования. Российские партнеры в свою очередь готовы предоставить белорусскими предприятиям высвобождающиеся после ухода западных компаний производственные площади. Одно из самых важных направлений сотрудничества – агропромышленный комплекс. Регион испытывает дефицит дорожной техники. Особый интерес для области представляет белорусский «Амкодор». Сейчас дорожному хозяйству Ленинградской области срочно нужны 24 единицы техники. А на перспективу российские партнеры предложили изучить возможность создания совместного с «Амкодором» проекта на базе производства дорожной техники в Тосненском районе.

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# Беларусь-Россия # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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