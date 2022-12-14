Более 2 млн новогодних подарков произвели в Беларуси

Новости Беларуси. В стране произвели почти весь запланированный объем новогодних подарков – более 2 миллионов штук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Упаковывают подарки вручную.

Процесс трудоемкий и требует дополнительных человеческих ресурсов. За 3,5 месяца до новогодних праздников предприятия дополнительно набирают персонал в фасовочные цеха. Основной принцип комплектации – это разнообразие с точки зрения наполнения. Так, в новогодние подарки входят шоколад, конфеты, ирис, карамель и новые виды кондитерских изделий. В первую очередь новогодними подарками обеспечивается внутренний рынок. Часть отправляется на экспорт в Россию, Казахстан и другие страны.

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