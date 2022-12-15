Белорусские мусоровозы и автобусы могут начать курсировать по Калининградской области

Беларусь и Калининград расширяют сотрудничество. В планах усиливать товарооборот и совместно противодействовать санкциям. Увеличение поставок техники в Калининградскую область обсудили в ходе заседания Российско-Белорусского Совета по долгосрочному сотрудничеству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская сторона готова участвовать в проектировании и строительстве объектов АПК. В обновлении автопарка планируют задействовать технику МАЗ. Беларусь готова увеличить поставки спецтранспорта для коммунальных служб городов Калининградской области: автокраны, автовышки и мусоровозы, задействуя при этом взаимовыгодные финансовые механизмы в виде лизинга и льготного кредитования.

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