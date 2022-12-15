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Такого прироста не было 20 лет! «Белоруснефть» собралась установить рекорд по добыче нефти

15 декабря 2022 15:12
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«Белоруснефть» планирует установить рекорд в 2022 году по добыче нефти. 1,8 миллиона тонн. Это почти на 75 тысяч тонн больше, чем в 2021 году. Такого прироста добычи не было более 20 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такого прироста не было 20 лет! «Белоруснефть» собралась установить рекорд по добыче нефти-1

Александр Ляхов, генеральный директор производственного объединения «Белоруснефть»:
Сегодня поставки оборудования многих видов ведутся производителями Республики Беларусь, мы уже сформировали подходы за последние лет 10, и они дали свои результаты. И мы намерены значительную часть оборудования покупать именно в Республике Беларусь, чтобы развивать наше предприятие. И то, что я говорю, процессы строительства скважин, заканчивания скважин, все это делается с применением белорусского оборудования. И мы намерены так работать и в последующие годы.

Такого прироста не было 20 лет! «Белоруснефть» собралась установить рекорд по добыче нефти-4

В стране открыто 93 месторождения нефти и газоконденсата. Белорусские нефтяники активно используют современные технологии, благодаря которым удается добывать так называемую трудную нефть.

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# Нефть в Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Александр Ляхов # Фотофакт

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