Новости экономики за 15.09.2022

Внешнеэкономическое сотрудничество Беларуси расширяет границы и наращивает объемы. В Ошской области проходит белорусско-кыргызский бизнес-форум и работает наша делегация. Белорусские предприятия также увеличивают объем товарооборота с Астраханской областью.
Наталья Надольская изучила карту взаимовыгодного сотрудничества в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ВПЕРВЫЕ АРГЕНТИНСКИМ АГРАРИЯМ ПРЕДСТАВИЛИ ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН «ГОМСЕЛЬМАШ»
Впервые аргентинским аграриям представили зерноуборочный комбайн «Гомсельмаш» 812-й серии. В аргентинской провинции Санта-Фе прошел 24-й национальный фестиваль комбайнов. Экономика региона занимает четвертое место в стране, здесь же находится 21 % сельскохозяйственных угодий Аргентины. Сельским хозяйством занимаются повсеместно. Выращивают сою, подсолнечник, пшеницу и рис. За три дня работы выставку посетили около 5 тысяч человек. Потенциальные покупатели смогли изучить возможности белорусской сельхозтехники, оценивая перспективу применения на собственных полях. Агромашина пользовалась особым вниманием, поскольку другие бренды не предлагают аналогичные модели для местных фермеров.
Рыбные деликатесы из Астрахани появятся в белорусских магазинах
БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ ОДОБРИЛИ ПРОЕКТ ДОГОВОРА ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
К 1 января 2023 года Беларусь и Россия должны привести свое налоговое законодательство в соответствии с положениями договора об общих принципах налогообложения. Речь об НДС и акцизах. Документ позволит устранить налоговые барьеры во взаимной торговле, а также сформировать единое информационное пространство для взаимной помощи в борьбе с уклонением от уплаты косвенных налогов. Данные о налогоплательщиках обеих стран, состоящих на учете с 1 января 2023 года, будут храниться в единой интегрированной системе администрирования.
Белорусские предприятия принимают участие в бизнес-форуме на юге Кыргызстана