Новости экономики за 15.09.2022

Впервые аргентинским аграриям представили зерноуборочный комбайн «Гомсельмаш» 812-й серии. В аргентинской провинции Санта-Фе прошел 24-й национальный фестиваль комбайнов. Экономика региона занимает четвертое место в стране, здесь же находится 21 % сельскохозяйственных угодий Аргентины. Сельским хозяйством занимаются повсеместно. Выращивают сою, подсолнечник, пшеницу и рис. За три дня работы выставку посетили около 5 тысяч человек. Потенциальные покупатели смогли изучить возможности белорусской сельхозтехники, оценивая перспективу применения на собственных полях. Агромашина пользовалась особым вниманием, поскольку другие бренды не предлагают аналогичные модели для местных фермеров.

К 1 января 2023 года Беларусь и Россия должны привести свое налоговое законодательство в соответствии с положениями договора об общих принципах налогообложения. Речь об НДС и акцизах. Документ позволит устранить налоговые барьеры во взаимной торговле, а также сформировать единое информационное пространство для взаимной помощи в борьбе с уклонением от уплаты косвенных налогов. Данные о налогоплательщиках обеих стран, состоящих на учете с 1 января 2023 года, будут храниться в единой интегрированной системе администрирования.