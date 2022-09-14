Юрлица стали брать больше кредитов в российских рублях

Юридические лица стали брать больше кредитов в российских рублях и меньше в долларах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Раньше кредиты в иностранной валюте казались более привлекательными, однако время показало, что главный риск валютных обязательств – курсовые разницы, которые могут существенно повысить конечную стоимость финансирования, создавая тем самым угрозу для финансовой стабильности предприятия. Сейчас главный тренд на дедолларизацию, на исключение доллара из всех возможных сегментов экономики. В том числе на инвесторских, фондовых площадках и валютных рынках. Интерес к рублю повысился не только в странах СНГ. Так, с конца сентября в Египте планируется ввести в оборот российскую валюту наряду с уже имеющимися.