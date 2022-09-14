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В Новосибирске могут появиться ярмарки белорусских товаров

14 сентября 2022 15:27
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Новосибирцы заинтересованы в появлении белорусских товаров на территории своего города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Новосибирске могут появиться ярмарки белорусских товаров-1

В прежние годы здесь осенью традиционно проводилась ежегодная осенняя ярмарка белорусских товаров – прежде всего продуктов питания. Организовывал ее Белкоопсоюз. Но, к сожалению, пандемия на два года прервала эту традицию. Руководство Новосибирска выступило с инициативой возобновить проведение ярмарок потребительских товаров белорусских производителей.

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# Беларусь-Россия # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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