В Новосибирске могут появиться ярмарки белорусских товаров

Новосибирцы заинтересованы в появлении белорусских товаров на территории своего города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В прежние годы здесь осенью традиционно проводилась ежегодная осенняя ярмарка белорусских товаров – прежде всего продуктов питания. Организовывал ее Белкоопсоюз. Но, к сожалению, пандемия на два года прервала эту традицию. Руководство Новосибирска выступило с инициативой возобновить проведение ярмарок потребительских товаров белорусских производителей.