Рыбные деликатесы из Астрахани появятся в белорусских магазинах

В белорусских магазинах появятся рыбные деликатесы из Астрахани. Астраханское предприятие заключило три экспортных контракта на поставку 200 тонн мороженой, вяленой, снековой рыбной продукции в нашу страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем временем флагманы отечественной промышленности увеличивают объем товарооборота с Астраханской областью. За полгода рост на 45 %. В ходе визита нашей делегации в старейший экономический центр Нижнего Поволжья стороны обсудили возможность локализации сборочных производств на территории Астраханской области. Так, особая экономическую зона «Лотос» предоставляет компаниям выгодные условия для реализации производственных проектов. Между «Лотосом» и СЭЗ «Витебск» действует соглашение о сотрудничестве. Наши резиденты могут продвигать свою продукцию на российский рынок и привлекать зарубежных коллег, заинтересованных в выходе к Балтийскому и Каспийскому морям.