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Белорусские предприятия принимают участие в бизнес-форуме на юге Кыргызстана

15 сентября 2022 14:59
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Белорусско-кыргызский бизнес-форум проходит в эти дни на юге Кыргызстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские предприятия принимают участие в бизнес-форуме на юге Кыргызстана-1

Белорусская делегация посещает производственные субъекты Ошской области для проведения переговоров и обсуждения возможных путей сотрудничества. Участие в форуме и международной универсальной выставке «Юг Экспо» принимают 16 ведущих предприятий концерна «Белгоспищепром». Во время работы выставки организованы ежедневные дегустации белорусских продуктов питания, качество и вкус которых получают высокую оценку бизнес-партнеров и жителей Кыргызстана.

Больше новостей экономике за 15 сентября читайте здесь.

# Беларусь-Кыргызстан # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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