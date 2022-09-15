Белорусские предприятия принимают участие в бизнес-форуме на юге Кыргызстана

Белорусско-кыргызский бизнес-форум проходит в эти дни на юге Кыргызстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская делегация посещает производственные субъекты Ошской области для проведения переговоров и обсуждения возможных путей сотрудничества. Участие в форуме и международной универсальной выставке «Юг Экспо» принимают 16 ведущих предприятий концерна «Белгоспищепром». Во время работы выставки организованы ежедневные дегустации белорусских продуктов питания, качество и вкус которых получают высокую оценку бизнес-партнеров и жителей Кыргызстана.