Правительство России разрешило белорусским банкам выступать гарантами в сфере закупок

Крупнейший банк с госкапиталом для поддержки бизнеса своих клиентов присоединился к российской единой информационной системе. У финансового учреждения появилась возможность предоставлять свои гарантии тем белорусским предприятиям, которые будут участвовать в процедурах госзакупок в России. Теперь информация будет попадать в реестр независимых гарантий России. Это еще один шаг на пути интеграции экономик двух стран.

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