Новости экономики за 15.02.2024

Общий биржевой рынок товаров Союзного государства придаст новый импульс интеграции экономик двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как частный бизнес может помочь в инновационном развитии Беларуси? И какой вклад в экономику вносят свободные экономические зоны? Об этих и других новостях в деловом обзоре Натальи Надольской. В БЕЛАРУСИ ОТКРЫТО ПОЧТИ 135 ТЫСЯЧ ДЕПОЗИТОВ ПО ПРОГРАММЕ «СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ»

Почти 135 тысяч депозитов для многодетных открыто в Беларуси по программе «Семейный капитал». Объем господдержки на 1 февраля превысил 1 миллиард 300 миллионов рублей и 826 миллионов долларов. Напомним, семейный капитал назначается с 2015 года многодетным семьям при рождении, усыновлении или удочерении третьего и последующего ребенка. На родившихся в этом году детей размер семейного капитала составляет 31 480 рублей, которые можно расходовать как после исполнения ребенку 18 лет, так и досрочно. РОССИЯ С 1 АПРЕЛЯ ВВОДИТ ПОШЛИНЫ НА АВТОМОБИЛИ, РАСТАМОЖЕННЫЕ В ЕАЭС