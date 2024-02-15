Новости экономики за 15.02.2024

Общий биржевой рынок товаров Союзного государства придаст новый импульс интеграции экономик двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как частный бизнес может помочь в инновационном развитии Беларуси? И какой вклад в экономику вносят свободные экономические зоны?
Об этих и других новостях в деловом обзоре Натальи Надольской.
В БЕЛАРУСИ ОТКРЫТО ПОЧТИ 135 ТЫСЯЧ ДЕПОЗИТОВ ПО ПРОГРАММЕ «СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ»
Почти 135 тысяч депозитов для многодетных открыто в Беларуси по программе «Семейный капитал». Объем господдержки на 1 февраля превысил 1 миллиард 300 миллионов рублей и 826 миллионов долларов. Напомним, семейный капитал назначается с 2015 года многодетным семьям при рождении, усыновлении или удочерении третьего и последующего ребенка. На родившихся в этом году детей размер семейного капитала составляет 31 480 рублей, которые можно расходовать как после исполнения ребенку 18 лет, так и досрочно.
РОССИЯ С 1 АПРЕЛЯ ВВОДИТ ПОШЛИНЫ НА АВТОМОБИЛИ, РАСТАМОЖЕННЫЕ В ЕАЭС
В России весной изменятся правила расчета размера платежа за ввоз на ее территорию машин из стран ЕАЭС. Такая мера должна помочь создать равные условия для граждан и компаний, ввозящих в страну авто, растаможенные в государствах Союза, и тех, кто проходит эту процедуру в самой России с уплатой всех необходимых налогов и сборов. По новым правилам недоплаченные налоги и сборы при ввозе автомобиля в Россию из стран ЕАЭС будут учитываться в составе утилизационного сбора.
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