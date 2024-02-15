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Беларусь и Россия планируют создать биржевой рынок товаров на территории Союзного государства

15 февраля 2024 17:02
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Беларусь и Россия планируют создать общий биржевой рынок товаров на территории Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Россия планируют создать биржевой рынок товаров на территории Союзного государства-1

По мнению экспертов, объединение торговых площадок придаст новый импульс интеграции экономик двух стран. Вырастет количество участников биржевых торгов и сумма заключаемых ими сделок. Резиденты получат беспрепятственный доступ к стратегическим ресурсам и равные условия ведения бизнеса. Значимым практическим шагом в этом направлении станет межправительственное соглашение, которое будет подписано в течение 2024 года.

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# Союзное государство # Экономика # Наталья Надольская

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