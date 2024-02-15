Беларусь и Россия планируют создать биржевой рынок товаров на территории Союзного государства

Беларусь и Россия планируют создать общий биржевой рынок товаров на территории Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению экспертов, объединение торговых площадок придаст новый импульс интеграции экономик двух стран. Вырастет количество участников биржевых торгов и сумма заключаемых ими сделок. Резиденты получат беспрепятственный доступ к стратегическим ресурсам и равные условия ведения бизнеса. Значимым практическим шагом в этом направлении станет межправительственное соглашение, которое будет подписано в течение 2024 года.