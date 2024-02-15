Технологии – просто космос! В Свислочском районе открыли предприятие по деревообработке. Чем оно уникально?

Свислочский район из аграрного намерен превратиться в промышленный. Все благодаря возведению там новых масштабных производств. Импульс для такой трансформации дало поручение Президента для местной власти страны: в каждом районе воплотить один инвестиционный проект, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в Свислочи первой ласточкой стал запуск деревообрабатывающего завода. Пока он выходит на полную мощность, руководство района уже работает над созданием еще и логистического центра. Новые рабочие места и преображение юго-запада Гродненской области в репортаже Галины Буро.

Со скоростью 130 метров в минуту. Так еловые и сосновые бревна заезжают на стол подачи. Первый этап – раскладка по сортам. И это просто космос. Ведь пульт оператора и правда похож на звездолет. Больше двух десятков камер, сотня кнопок и джойстиков. Управление завязано на одном человеке – его полгода обучали в Румынии.

Максим Сулик, начальник участка приемки круглого леса предприятия по деревообработке:

Проход через первый сканер, через второй сканер, который определяет брак, диаметр, длину бревна. Все видеокамеры – с целью избегания каких-либо аварий.

Белорусский лес приобретают через биржу поставщики со всей страны. Качество здесь хвалят. Дальше – очистка бревен от коры, распил доски, сортировка, сушка. Производство ароматное и экологически чистое, а еще, вопреки стереотипам, не пыльное – работает вакуумная аспирация.

Галина Буро, корреспондент:

Производство полностью оборудовано системой безопасности. Нам разрешили ее продемонстрировать. Смотрите, я захожу в опасную зону, срабатывает лазер, и линия полностью останавливается. Автоматизированы все процессы, но без человека не обойтись. На заводе создали 110 рабочих мест. Большинство работников – местные жители. В Свислочском районе появление деревообработки стало целым событием, ведь промышленных предприятий раньше не было. Сейчас на пилотном производстве завершают пусконаладочные работы. Штат увеличат в два раза. Уже в день принимают до 800 кубометров бревен. И мощность только наращивают. А на отходах научились экономить.

Иосиф Середич, главный инженер предприятия по деревообработке:

Образуются опилки, щепа и кора. Кору мы используем для нашей котельной. У нас котельная твердотопливная. На ней мы сжигаем кору. В планах у нас продавать опилки и щепу котельным и другим юрлицам. Готовая доска востребована. Досушивать не надо – бери и строй. Но поначалу и самому предприятию пришлось выстроить работу в сложное время. Инвесторы планировали экспорт на Европу, но санкции отрезали все пути. Производство тогда еще даже не запустили.

Марина Довгалова, директор предприятия по деревообработке:

Хватило профессионализма оперативно переориентироваться. На сегодня у нас планы и основные рынки сбыта – это Узбекистан, Казахстан, Китай. А дальнейшее будет зависеть от качества продукции. Ставка на экспорт, поскольку производство находится в свободной экономической зоне. Местный бюджет уже почувствовал плюс от налоговых поступлений предприятия, которые пойдут на развитие района. Все в выигрыше. В этом и заключается смысл поручения Президента: от одного района – один проект. Но в Свислочи уже вошли во вкус.

Александр Версоцкий, председатель Свислочского райисполкома:

Мы не ограничиваемся поручением Президента: один район – один проект. Мы буквально в течение февраля – начала марта начинаем строительство логистического центра на 70 рабочих мест – это тоже не мало для нашего района.